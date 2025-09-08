Santo Domingo.– La Policía Nacional informó este lunes el apresamiento de Iván Rafael Sosa, de 21 años, señalado como autor del homicidio de su expareja sentimental, Katerin Frías Aquino, de 20, hecho ocurrido el pasado domingo en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con el médico legista actuante en el caso, la joven falleció a causa de una herida de proyectil de arma de fuego en la región maxilar izquierda, tras ser atacada en la residencia de la abuela del agresor, ubicada en la comunidad Villa Penca.

Durante las pesquisas, familiares de Sosa entregaron de manera voluntaria a las autoridades una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, serie No. ACM696078, con su cargador y cuatro cápsulas, así como prendas de vestir que este portaba al momento del crimen.

También te puede interesar:

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para responder por violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.