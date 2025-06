Crímenes en El Pinito y la extradición que marca su destino

Ambiórix Pimentel García

Acusado homicidio

De haber dado la cara sobre los homicidios que se le imputan en el país se habría evitado el trauma de la detención y extradición de España. La justicia dominicana lo reclama para procesarlo por la muerte de un preso en la cárcel de El Pinito, La Vega, y por otro crimen. Si pensó que en España conseguiría protección, se equivocó.

Jenniffer González

Gobernadora Puerto Rico

Que no haya podido garantizar la protección que ofreció a los inmigrantes dominicanos no desdice de sus buenas intenciones. Es posible que no calculara la férrea determinación del Gobierno de Donald Trump de perseguir a los indocumentados por todos los confines del territorio. Si algo puede hacer, puede estar segura de que se lo agradecerán.

José Antonio Aybar

Director Espectáculos Públicos

La responsabilidad, objetividad y apego a la ética que han caracterizado su ejercicio profesional son una buena credencial para desempeñar con la mayor eficiencia el cargo en que ha sido designado. Condiciones le sobran para garantizar el fiel cumplimiento de las leyes, que en este país no es lo normal, sino la excepción.