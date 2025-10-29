Jarabacoa, La Vega.– Decenas de estudiantes de una escuela pública de este municipio fueron ingresadas en distintos centros de salud tras sufrir síntomas de ansiedad, taquicardia y crisis nerviosa, informaron autoridades médicas y policiales.

El suceso generó preocupación entre padres, maestros y funcionarios, mientras las autoridades tratan de esclarecer las causas del episodio, ocurrido durante la jornada escolar del martes.

La directora regional de Salud, Yadelkys Robles, confirmó que las menores permanecen bajo observación médica y que se realiza un levantamiento de información para determinar el origen de los síntomas. “Estamos en proceso de investigación”, declaró.

El procurador fiscal de La Vega, Pedro Veloz, explicó que la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes abrió una investigación para establecer si se trató de una reacción psicológica colectiva, una exposición ambiental o algún otro factor.

Según la asociacion de padres de las estudiantes, las niñas fueron atendidas en el Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal y en otros centros de salud de La Vega. “Me dicen que ella está normal, y las demás también están estables”, dijo uno de ellos.

Algunos testigos aseguraron que situaciones similares se habían registrado antes en la escuela. “Esto no es la primera vez que pasa, solo que ahora fueron más niñas”, comentó un padre.

Un docente atribuyó el hecho a un posible cuadro de ansiedad colectiva: “Es algo emocional, como si las estuviera agobiando algo”.

Mientras las autoridades descartan causas alimentarias o tóxicas, los equipos de Salud Pública, Educación y la Policía continúan las investigaciones para determinar qué provocó la crisis simultánea que afectó a las alumnas.

Trascendió que, el centro educativo Manuel Ubaldo Gómez, donde sucedió el hecho, ha suspendido temporalmente la docencia.

Mientras tanto, se aguarda el informe oficial que explique los hechos y garantice condiciones seguras para el reinicio de clases