Crisis energética en Cuba: hasta un 58 % de la isla a la vez en apagón este jueves

CUBA.– Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el territorio este jueves, apagones que desconectarán a la vez hasta un 58 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Crisis energética y sanciones afectan el suministro eléctrico

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha llevado a máximos los apagones, paralizando por completo la economía y disparando el malestar social.

El 31 de enero se registró el máximo histórico desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, con un apagón que dejó sin corriente a la vez a un 63 % del país. Los cortes de 20 horas diarias se han generalizado en amplias zonas del país.

Capacidad de generación y demanda eléctrica en Cuba

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.346 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.754 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.784 MW.