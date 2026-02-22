Cristian Casablanca vence a Sr. Jiménez en el tercer asalto

El numerólogo dominicano Cristian Casablanca resultó ganador tras derrotar al creador de contenido Sr. Jiménez la noche del sábado, en un combate celebrado en el Coliseo de Boxeo Carlos «Teo» Cruz.

El llamado “Maestro” se impuso por nocaut técnico (TKO) en el tercer asalto, luego de mostrar dominio desde los primeros minutos del enfrentamiento. Sus combinaciones precisas obligaron al árbitro a detener la pelea en ese asalto.

La reyerta entre Adrián Salcedo y Yariel Jiménez, nombres de pila de los participantes, fue el combate estelar de la cartelera organizada por la empresaria Bélgica Peña, CEO de Shuan Boxing, en copromoción con el creador de contenido Capricornio TV.

Foto: Capricornio TV

El enfrentamiento surgió tras el cruce que Casablanca sostuvo en septiembre con el cantante urbano Crazy Design durante el reality show La Casa de Alofoke. El numerólogo fue quien lanzó el reto a Sr. Jiménez para subir al ring.

La transmisión en vivo se realizó a través de los canales de YouTube de Shuan Boxing y Capricornio TV.

Puedes leer: Cristian Casablanca y Sr. Jiménez se la irán a los puños este sábado en cartelera de boxeo

Durante el anuncio del combate, Casablanca aseguró que su próximo rival sería el merenguero Omega, con el objetivo, según afirmó, de comprobar si realmente fue boxeador en su juventud.

Foto: Capricornio TV

Más de la cartelera

En el mismo encuentro también se disputó el título mundial interino aprobado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en un enfrentamiento a 12 asaltos en la categoría de las 122 libras entre Noel Reyes, dominicano residente en Tokio, Japón, y Víctor Santillán, de La Romana.

La cartelera incluyó además al prospecto Feudri Franco, de San Cristóbal, quien se midió a Ángel Rosa, de Santiago. Elvis del Castillo enfrentó a Kermin Jiménez en las 147 libras a seis asaltos; José Luis de los Santos combatió ante Juan Alcántara en las 122 libras a ocho vueltas; y Rodrigo Marte, de Santo Domingo, se enfrentó al mexicano Leonardo Vieyra, también en las 122 libras.

Se celebró un combate especial a tres asaltos entre dos boxeadores de talla baja, ambos de Santo Domingo: Óscar Sexi y Apa la Para.