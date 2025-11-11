Cristina Fernández Expresidenta de Argentina

Marca un precedente en Argentina, a la vez que avisa a la clase política de la región, el histórico juicio que enfrenta acusada de liderar una asociación ilícita de recibir millones de dólares en comisión de empresarios beneficiados con contratos estatales en sus gobiernos. Desde junio purga una condena de seis años de prisión domiciliaria por otro escándalo de corrupción.

Jeanine Áñez Expresidenta de Bolivia

Tras salir en libertad, los más de cuatro años que permaneció en prisión por “incumplimiento de deberes” y violaciones constitucionales es una amarga experiencia. El Tribunal Supremo anuló el juicio, no porque sea inocente de delitos por los que fue condenada, sino por irregularidades en el proceso.

Brendalis Castillo Padilla Víctima feminicidio

Además de la profunda conmoción que ha causado, su muerte, a los 24 años de edad, vuelve a sonar la alarma sobre la plaga de los feminicidios en el país. Versiones indican que su expareja, identificada como Gerardo, la interceptó frente a una banca de lotería y sin mediar palabras le infirió tres estocadas. Crimen horrendo.