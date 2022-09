Crítica y autocrítica

En el glorioso Movimiento Popular Dominicano, MPD, aprendí que la autocrítica y crítica es el método correcto para dirigir un proyecto.

No importa en cuál área del quehacer social se encuentre. Siempre es necesario oír y analizar los decires de las personas que están en nuestros entornos.

No encerrarnos en creernos los infalibles y quienes estamos dotados de la perfección.

Digo esto debido a que el señor Pablo Ulloa, nombrado Defensor del Pueblo por decisión del Congreso Nacional, yerra al pretender conculcar los derechos de los demás miembros de ese organismo.

Al parecer, Ulloa, a quien sólo conozco a través de los medios de comunicación, ha interpretado erróneamente su papel.

No entiende que ser el titular de esa joven institución no es para que la maneje a su antojo. Hoy día, ningún órgano en el mundo, un presidente, director general o encargado, puede accionar de manera individual. Es malo tomar decisiones personales en las tareas de un organismo sin consultar sus otros miembros.

Sin embargo, es peor usted disponer de las finanzas sin informar a sus compañeros.

Nunca olvido el refrán que me enseñó mi inolvidable líder intelectual, el doctor Jimmy Sierra. El Teórico me decía que “la mujer del César, siempre debe aparentar seria, aunque no lo sea”.

Precisamente, quienes hemos trabajado con las organizaciones populares, sabemos que debemos dar cuenta de todas las acciones que se llevan a cabo. Pero, más hay que ser celosos guardianes del manejo económico de la entidad y no tomar decisiones individuales.

Estimo que -tal vez- el señor Ulloa no tuvo la oportunidad de ser dirigente en clubes, sindicatos, comités de cursos o cualesquiera otros tipos de entidades sociales.

Lejos de adoptar una posición de altanería y descalificación a sus compañeros, Ulloa debería aceptar las observaciones y hacerse una autocrítica, tal como imponía El Gran Timonel Mao Tse Tung. Estoy seguro de que Don Pablo ha actuado de ese modo por desconocimiento y no porque tenga una visión depredadora con respecto al Defensor del Pueblo.

Por no haberlo tratado, he indagado sobre sus características con personas que lo conocen y pasa el examen con altas calificaciones.