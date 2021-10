Crónica del presente

¡60 y un año después!

El próximo jueves 28 de octubre del corriente año, es una fecha de extraordinaria importancia en la vida no solamente del autor de esta columna, sino también de una limitada cantidad de mujeres y hombres que cumpliremos 61 años de graduados de Doctores en Derecho, en la Universidad de Santo Domingo, Primada de América; y es una fecha inolvidable porque de aproximadamente 200 jóvenes que nos inscribimos en el año 1955, no llegamos, entre mujeres y hombres, a más de 35 o 40 sobrevivientes.

Varias columnas hemos publicado en este largo periodo que hemos tenido la suerte de sobrevivir y a quienes nos tocó ser discípulos de extraordinarias figuras del Magisterio Académico, que fueron hombres y muy pocas mujeres, que brillaron en el escenario académico de nuestro país.

Cuando al autor de esta columna se le presenta la oportunidad de hablar con algunas y algunos de esos queridos compañeros y compañeras, sentimos profundamente la calidad de quienes en el ejercicio de la profesión y en el desempeño de otras funciones públicas, con profundo respeto el ejercicio de esa profesión, que se distinguieron también en países donde desempeñaron funciones diplomáticas, académicas, del ejercicio jurídico llevando su conocimiento como asesores admirables de empresas industriales y comerciales, no solamente en América sino también en Europa. Y que nos ayudó a ejercer como asesores en términos jurídicos, en países que no hablaban y no hablan nuestra lengua, ya que el idioma de los dominicanos es el español.

Pero los que egresamos el 28 de octubre de 1960 de la Universidad de Santo Domingo, aprendimos el derecho partiendo del andamiaje pedagógico del derecho francés, que fue sin lugar a dudas el sistema que se puso en vigencia luego del triunfo de la Revolución Francesa, e impuesto bajo el Imperio de la Monarquía que encabezó Napoleón Bonaparte.

Todavía hoy están vigentes en nuestro país, traducidos a la lengua española los Códigos Napoleónicos, que han servido por más de 100 años desde mediados del siglo XIX, como andamiaje jurídico de la nación dominicana.

Cuanto respeto han generado los egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santo Domingo, que han desempeñado funciones en organismos internacionales en América, Europa y África.

Un abrazo fraternal a nuestras compañeras y compañeros, cuyo número ha quedado reducido 61 años después, como vamos a celebrarlo el próximo sábado 30 de octubre del corriente 2021; volveremos a encontramos otra vez, como ha ocurrido hace más de 50 años que las circunstancias y la suerte nos va a permitir recordar aquellos momentos y tener presente en la memoria, el recuerdo de compañeras y compañeros que se despidieron de la vida que no olvidaremos jamás, por la extraordinaria calidad humana de la inmensa mayoría de ellas y ellos, tuvieron para orgullo y satisfacción de sus descendientes, que honran también la inmensa mayoría de la Nación dominicana .