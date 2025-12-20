Cuando la letra c exige el sonido zeta

El sonido zeta se representa en español con las consonantes z y c, con la condición de que la letra c esté seguida de las vocales e, i, como ocurre en las voces cerradura, cepillo, cielo y citación.

De ahí que una regla de nuestro idioma establezca que se escribe c ante e, i, (cemento, calcetín,felices, cigarro, cibaeño, arcilla,vacilación), mientras se escribe z ante a, o, u (zapato, bocaza, zócalo, batazo, zumbar, bazuca).

El Diccionario panhispánico de dudas, publicación oficial académica, se refiere a la vigesimoséptima y última letra del abecedario español indicando que su nombre es femenino: la zeta y en plurales zetas. Representa dos fonemas consonánticos distintos, según las zonas en las que se ubique el hablante.

Al respecto, el Panhispánico indica lo siguiente:

a) En las hablas del centro, norte y este de España representa el fonema interdental fricativo sordo /z/: zapato, pronunciado [zapáto].

b) En las hablas del suroeste peninsular, en Canarias y en Hispanoamérica representa el fonema predorsal fricativo sordo /s/: zapato, pronunciado [sapáto]. Este fenómeno recibe el nombre de seseo.

Consiste en pronunciar las letras c (ante e, i) y z con la articulación que corresponde a la letra s; así, un hablante seseante articulará cereza como [serésa], cierto como [siérto] o zapata como [sapáta].

Como el seseo es generalizado en Hispanoamérica, la República Dominicana no es excepción, por eso al momento de escribir nos puede asaltar la duda de si alguna palabra se escribe con z, con s o con c.

E seseo ocurre también en algunas regiones deEspaña y goza de total aceptación en la norma académica. De modo que, en nuestro país, a nadie se debe obligar a pronunciar el sonido zeta, pero tampoco se debe criticar a quien lo usa, como lo hacía don Mariano Lebrón Saviñón, ilustre académico y poeta.

La z se emplea también al final de palabra sin que vaya acompañada de una consonante con la cual sonar: paz, capataz, alcatraz, voraz, haz, pez, soez, juez, institutriz, actriz, meretriz, atroz, Muñoz, arroz, luz, avestruz… En la mayoría de estos casos, nos ahorramos el esfuerzo de pronunciar el sonido zeta.

Palabras procedentes de otras, por razones etimológicas, son aceptadas en el español sin que se tomen en cuenta las normas antes señaladas. Entre esos préstamos lingüísticos se cuentan: kamikaze, nazi, zéjel, zepelín, zíper, enzima.

También nombres propios como Ezequiel, Zenón, Zeus y nombres de algunos países, como Nueva Zelanda y su gentilicio neozelandés. El apellido Zepeda se muestra en rebeldía frente al común en español, Cepeda.

Son pocas las voces que registra el Diccionario que inician con las sílabas ze o zi. Algunas tienen doble grafía y aparecen también con c, tal el caso de cinc/zinc, cenit/ zenit, cigoto/ zigoto.

En palabras que llevan la c al medio o al final, se dan casos muy singulares: ácimo / ázimo (pan sin levadura), bencina / benzina(combustible) y magacín /magazín (revista).

En cada palabra, la c sonará como zeta, pero es preferible escribirla con c. La excepción es el vocablo zinc, que aunque también se escribe con c inicial los académicos prefieren que se escriba con z, para que se aproxime más a su origen francés.