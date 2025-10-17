Cuarta edición de premios construGala destaca el liderazgo y la innovación en construcción

En un ambiente de elegancia y confraternidad, se celebró la cuarta edición de Premios ConstruGala 2025, evento que reconoce la excelencia y el impacto del sector construcción en la República Dominicana.

Durante la gala, se entregaron 20 galardones a empresas y proyectos destacados, seleccionados entre 108 iniciativas inscritas y ejecutadas en el país desde 2022 hasta la fecha. Las categorías premiadas han ido en aumento, reflejando el crecimiento y la diversidad del sector.

“Nos llena de satisfacción ver cómo este evento continúa madurando y cómo se incrementa el número de proyectos inscritos en cada edición, aumentando así la cantidad de categorías premiadas”, expresó Sadery Abreu, CEO de Construmedia, empresa organizadora de la premiación. Puedes leer: Transformación turística: ¿Qué cambios se avecinan?

La ceremonia contó con el respaldo de destacadas empresas del sector. En representación de Metaldom, patrocinador principal de esta edición, su director país, Fernando De La Vega, señaló:

“Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar sobre el papel esencial que tiene la construcción en el avance de la República Dominicana. Este sector motoriza el desarrollo nacional, dinamiza la economía, genera empleos de calidad y eleva los estándares de vida de nuestra población”.

Además del patrocinio de Metaldom, la premiación recibió el apoyo del Gobierno de la República Dominicana, así como de empresas líderes como Lanco Dominicana, Antillana Comercial, Autozama, J. López Constructora, Alveare, Tonos y Colores, Imca y Autobritánica.