Cuba y la “espera paciente”

La política de Estados Unidos hacia Cuba atraviesa una fase que podría describirse como “espera paciente”. No es una doctrina formal ni una declaración oficial, sino una práctica observable: mantener la presión estructural, evitar concesiones amplias y dejar que las dinámicas internas de la isla evolucionen por desgaste propio.

La Cuba actual enfrenta una crisis multidimensional. La escasez de alimentos y medicinas, la inflación persistente y los apagones prolongados reflejan un deterioro económico profundo.

A ello se suma la reducción del apoyo energético proveniente de Venezuela, que durante años fue un sostén clave para el sistema eléctrico y el transporte. Sin ese flujo estable de petróleo, el modelo productivo cubano revela su fragilidad estructural.

En este contexto, Washington parece optar por una estrategia de bajo costo político: sostener sanciones, administrar excepciones humanitarias y priorizar la gestión migratoria.

No hay un intento visible de reactivar el acercamiento que impulsó Barack Obama, ni un endurecimiento adicional de gran escala como el promovido por Donald Trump. El cálculo parece ser que el tiempo y la presión económica harán el trabajo.

Desde una perspectiva crítica, esta estrategia tiene limitaciones evidentes. La presión sostenida no ha producido hasta ahora una transformación política sustancial en la isla. En cambio, ha contribuido a un deterioro económico que impacta directamente en la población civil.

La emigración masiva, lejos de ser un efecto marginal, se ha convertido en el principal canal de ajuste social: miles de cubanos optan por salir ante la falta de perspectivas. Esa salida reduce tensiones internas, pero también priva al país de capital humano y dinamismo económico.

Para Estados Unidos, la “espera paciente” también conlleva riesgos. Las olas migratorias impactan su propia política interna, y el vacío económico puede abrir espacio a una mayor presencia de actores extrarregionales en el Caribe. Apostar al desgaste sin una hoja de ruta clara para el día después puede generar incertidumbre estratégica.

Cuba, por su parte, enfrenta el desafío de reformar sin desestabilizarse.