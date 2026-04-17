El productor y conductor de televisión Iván Ruiz, en compañía de su esposa Laura Guzmán de Ruiz y Mariano Abreu, en el cierre del certamen “Entre Palos y Puros”, celebrado en el Cayacoa Country Club.

“El deporte nos une como país y unidos tenemos que hacer todo lo posible para salir vencedores” proclamó el productor y presentador de televisión, Iván Ruíz, acerca de la participación de República Dominicana en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El publicista sostuvo que los Juegos 2026 serán un desafío para todo país, en el cual todos los actores deben adoptar un compromiso para obtener los mejores resultados.

“La unidad es clave en este tipo de eventos, recuerdo como en los Juegos del 1974 y 1986 el país se unió gracias al deporte y en esta oportunidad una vez más tenemos que ser buenos anfitriones”.

Sus declaraciones fueron en la jornada de cierre de la sexta edición del torneo “Entre Palos y Puros”, evento de golf que comparte la pasión por el deporte y el reconocimiento a la excelencia profesional y el liderazgo en la República Dominicana.

Imagen de todos los participantes de la sexta edición del evento «Entre Palos y Puros».

También destacó el gran momento que vive el deporte dominicano, citando a la máxima representante del olimpismo, Marileidy Paulino, las Reinas del Caribe, selección absoluta de voleibol femenino y los otros deportes de menor exposición, en los que confía puedan tener buenos resultados.

“Estos Juegos encuentran al deporte dominicano en un buen momento y poder participar en todas las disciplinas como país sede hace que aquellos deportes no tan tradicionales puedan desarrollarse”.

TV pública

Ruíz confirmó que conversó con José Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, para definir estrategias en conjunto de cara a la cita multideportiva que inicia a finales del mes de julio.

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Aseguró que próximamente se darán a conocer los detalles y las conclusiones de este encuentro, que traerá buenas nuevas para el deporte dominicano.

Golf y méritos de Iván Ruiz

Mariano Abreu, consultor de imagen pública y organizador del evento “Entre Palos y Puros” destacó a Ruiz, productor y conductor del Show del Mediodía, como un revolucionario de la televisión dominicana.

“Su estilo apasionado y controversial de comunicar, junto a su labor de gestión social, lo han situado como un referente en la televisión dominicana”, sostuvo el experto en posicionamiento de marcas.

Desde la izquierda, Ashley Naut, Norma Reyes, Mariano Abreu, organizador del certamen, Carlos Naut, ganador en la categoría B, Héctor y Naut y Amy Naut, comparten tras finalizar la ceremonia de premiación.

Abreu felicitó a todos los ganadores y a las decenas de aficionados del golf que vieron acción en el certamen celebrado en el Cayacoa Country Club.

La edición de este año fue dedicada de manera especial al diseñador de moda internacional Martín Polanco y al Mayor General de la policía José Luis Domínguez Castillo, ambos fenecidos en la tragedia del Jet Set.