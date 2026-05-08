Cade Cunnigham y Tobias Harris siguen liderando a los Pistons al camnino del triunfo.

Cade Cunningham anotó 25 puntos y dio 10 asistencias, Tobias Harris anotó 21 puntos y los Detroit Pistons vencieron a los Cleveland Cavaliers 107-97 el jueves por la noche para tomar una ventaja de 2-0 en su serie de segunda ronda.

El tercer partido se jugará el sábado en Cleveland, donde los Cavs ganaron los cuatro partidos de la primera ronda contra Toronto.

Los Pistons, primeros cabezas de serie, han ganado cinco partidos consecutivos desde que Orlando los dejó al borde de la eliminación en la primera ronda.

Cade steered Detroit to victory in Game 2!



🏀 25 PTS

🏀 10 AST

🏀 2 BLK

🏀 3 3PM



Pistons take 2-0 series lead in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/fgcjPTaxzn — NBA (@NBA) May 8, 2026

“Vamos a seguir luchando”, dijo la base suplente Daniss Jenkins. “Seguimos intentando demostrarnos algo a nosotras mismas”.

Donovan Mitchell anotó 31 puntos y Jarrett Allen sumó 22 puntos y siete rebotes, recuperándose así de una mala actuación en el primer partido para los Cavaliers, cuartos cabezas de serie.

Sin embargo, James Harden falló 10 de 13 tiros y se limitó a 10 puntos. Harden tuvo cuatro pérdidas de balón, incluyendo una a falta de 33 segundos cuando los Cavs perdían por solo seis puntos.

“Simplemente los desgastamos”, dijo el entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff. “Ese es nuestro objetivo”.

Max Strus, de Cleveland, anotó solo tres puntos después de haber conseguido 19 en el primer partido de la serie. Los Cavs fallaron sus 11 intentos de tres puntos en el último cuarto, cuatro de ellos a manos de Strus.

“Lamentablemente, no fue una noche en la que tuvimos un buen porcentaje de acierto en los tiros: 7 de 32 en triples”, dijo el entrenador de los Cavs, Kenny Atkinson.

Duncan Robinson, de Detroit, anotó 17 puntos, encestando 5 de 9 triples, y Jenkins salió del banquillo para anotar 14 puntos, su tercer partido consecutivo con anotación de dos dígitos.

“No creo que la gente pueda seguir mi ritmo y mi velocidad”, dijo Jenkins.

Cleveland anotó la primera canasta, pero no volvió a ponerse por delante hasta que una clavada de Evan Mobley puso a los visitantes arriba 81-79 al comienzo del último cuarto.

Los Pistons llegaron a tener una ventaja de 11 puntos en el primer cuarto y de 14 en el segundo.

“No sé qué pasa con el inicio de los partidos”, dijo Atkinson. “Salieron con mucha agresividad, claro, pero son los playoffs. Obviamente, todavía no hemos encontrado la solución. Seguimos analizando la situación”.

Los Cavs anotaron los primeros seis puntos del último cuarto y Detroit respondió con jugadas en ambos extremos de la cancha.

Robinson anotó un triple que rompió el empate a falta de 9:40, y Cunningham encestó otro triple para poner a los Pistons nueve puntos por delante a falta de 2:12, sellando así la victoria.

El base suplente de los Cavs, Sam Merrill, se perdió el segundo partido por una lesión en el tendón de la corva, tras haberse lesionado en el primer encuentro de la serie.