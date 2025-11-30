¿Qué Pasa?

Daddy Yankee demanda a Raphy Pina y Mireddys por presunto fraude

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee presentó este sábado una demanda en el Tribunal del Distrito de Puerto Rico contra el productor artístico Raphy Pina, su exesposa Mireddys González y otros colaboradores.

En la querella, a nombre del artista y su compañía Los Cangris, Inc., alega la existencia de un esquema organizado para apropiarse ilegalmente de derechos de autor y desviar regalías de obras musicales de Daddy Yankee y otros artistas.

Según la demanda, desde el 2015, Pina y sus asociados habrían manipulado documentos oficiales de la industria, como split sheets, contratos y registros de copyright, para insertar de manera fraudulenta el nombre de Pina como coautor de canciones icónicas.

Runaway, Bella y sensual, La rompe corazones, Inolvidable (Remix), Zum Zum Zum, Mayor que yo 3 y Vuelve son algunos de los éxitos mencionados en la demanda.

Estas acciones, según los demandantes, resultaron en la desviación de millones en regalías y la corrupción de los registros de la Oficina Federal de Copyright.

Además, acusan a Pina de recurrir a intimidación, coerción y actos de violencia para mantener control sobre artistas y silenciar reclamos.

Mireddys actuó como coordinadora administrativa de la empresa, preparando repetidamente asignaciones que, falsamente, son las que inflaron las acciones de Pina y redujeron las participaciones de los demandantes.

Transmitió los registros fraudulentos a través del comercio interestatal y excluyendo deliberadamente a Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del reguetonero, de las comunicaciones.

La querella se basa en la Ley RICO que combate las actividades del crimen organizado.

