Daniel Noboa enfrenta su primer revés político

Daniel Noboa Presidente de Ecuador

Si pensó que la convincente victoria que alcanzó en las urnas le permitía imponer cualquier proyecto, se equivocó largo a largo con la derrota que sufrió en el referendo para instalar bases militares extranjeras. A causa del revés ha destituido a seis ministros, como si ellos fueran los culpables de que sus compatriotas no quieran bases militares en el país.

María Corina Machado Líder opositora Venezuela

En medio de las presiones de Estados Unidos a su país, su discurso confunde. Suele dejar la impresión de que respalda una intervención armada y no una salida pacífica. Es verdad que el presidente Nicolás Maduro se mantiene en el poder a la fuerza, pisoteando todas las normas democráticas, pero la solución a la crisis no puede ser externa.

Irene Vallejo Escritora

Su preocupación sobre la mutilación de la lengua culta a través de las redes sociales es compartida no solo por académicos, sino por muchos sectores. Por más liberal que se pueda ser, hay que estar de acuerdo en que los elementos del idioma se han reducido a una caricatura por la inmediatez y el descuido de que han sido víctimas.