La oposición de Nurca Nieves a la barcaza en Azua

Nurca Nieves

Diputada de Azua

Su oposición a una barcaza de más capacidad en Los Negros, Azua, para enfrentar el déficit energético se explicaría en el afán de protestar por protestar. O tal vez para sonar. No se trata de una nueva planta, sino de sustituir la que existe por otra de más capacidad de generación. De todos modos, ojo con la contaminación.

Daniel Noboa

Presidente de Ecuador

El ataque a tiros a la caravana en que viajaba no es para una lectura sesgada, sino para medir el grado de violencia e indignación que crece en la población. No solo tiene que reforzar su seguridad, sino tomar medidas para aplacar la creciente ola de protestas que colman a la nación. Es posible que Ecuador requiera más democracia y menos autocracia.

Alfredo Pacheco

Presidente Cámara de Diputados

Encomiable la sinceridad con que ha compartido con sus colegas legisladores y la opinión pública el proceso sobre el cáncer de próstata que padece. Aunque los problemas de salud que sufren políticos y personalidades se ocultan cada vez menos su gesto es propio de quien conoce la realidad de la vida.