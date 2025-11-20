Irregularidades en contrato de basura generan dudas en San Pedro

Raymundo Ortiz Alcalde San Pedro de Macorís

Cuestiona la transparencia el contrato para la recogida de basura que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas dice que anuló por graves irregularidades. Entre las anomalías cita la triplicación del presupuesto original. Con el antecedente de otras licitaciones anuladas por irregularidades su ejercicio deja mucho que desear.

Milton Morrison Director del Intrant

Tal vez rehúsa reconocerlo, pero lo cierto es que muchas de las medidas que se han adoptado para regular el tránsito han caído en el vacío porque la Digesett no las aplica. El caso del casco en los motoristas, que al parecer tienen licencia para violar la ley, es una de ellas. En el transporte lo técnico choca con lo operativo. Es lo que se ha visto.

Elías Báez Director de la Dida

Los más de 1,800 cobros indebidos que dice haber detectado en casos de salud denota interés en proteger a los usuarios de la seguridad social. Aunque más que un recuento se requiere de acciones para resarcir a los afectados. Pero en un sector donde han abundado las quejas hay que reconocerle el interés.