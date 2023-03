Danilo acusa Gobierno PRM de tratar sustituir las urnas por tribunales

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina acusó este domingo al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de tratar de sustituir las urnas por los tribunales y utilizar a miembros del Ministerio Público en una persecución política, abierta y arbitraria contra el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Un gobierno que hoy abusa de su poder para perseguir a otro partido, mañana lo hará para encerrar a los que piensan distinto y reprimir las protestas legítimas del pueblo”, afirmó el exmandatario, al pronunciar el discurso central al concluir la reunión del Comité Central, celebrada en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

Danilo Medina aseguró que algunos miembros del Ministerio Público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado sin disimulo a la persecución política, abierta y arbitraria contra el PLD.

Manifestó que el gobierno, el PRM y su “Ministerio Independiente” están forjando el camino hacia la pobreza, más inseguridad, más desigualdad y más abusos de poder.

Danilo Medina reiteró que esas acciones son un atropello, un abuso, motivadas no por el deseo de justicia; sino que solo buscan intimidar al partido con más posibilidades de vencer en las elecciones de 2024.



“Solo tienen como meta acompañar el deseo reeleccionista de un presidente que no cuenta con el favor del pueblo. ¡De un presidente que quiere ganar en la corte lo que no puede ganar en las urnas!”, puntualizó.

Declaró que lo que al principio se intentó disfrazar como “justicia independiente” se ha desvelado como el brazo acusador al servicio de la reelección, pero que ya existe una gran mayoría de la sociedad que se está dando cuenta de que están intentando sustituir la elección democrática de candidatos por la designación arbitraria de culpables.



Subrayó que el objetivo del gobierno del PRM es sustituir las urnas por los tribunales y la voluntad popular por la voluntad de un expediente; tal como ocurrió con Lula en Brasil; con Evo Morales en Bolivia; y con Correa en Ecuador.



Consideró que cuando la justicia deja de ser para todos por igual ya no hay justicia para nadie, lo que es inaceptable, porque ese camino por el que quieren llevar a la República Dominicana la conducirá a destinos muy peligrosos.