Danilo Díaz pide renuncia de Paliza y X estalla en tendencias con críticas al PRM

Santo Domingo.– El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, emplazó este martes al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, a renunciar a su cargo tras el discurso en el que llamó a los políticos vinculados al narcotráfico a “entregarse” a las autoridades.

Díaz afirmó que Paliza “perdió una oportunidad de oro” para disculparse con la población por, según dijo, permitir que personas vinculadas o investigadas por narcotráfico llegaran a cargos públicos bajo la bandera del PRM. Aseguró que esto “evidencia el fracaso” de su gestión al frente del partido oficialista.

Tendencias en X: Memes, críticas y frases virales

En la red social X, los comentarios no se hicieron esperar.
Frases como “la casa del perico”, “háblame de tus diputados primero” y “¿a quién fue que le hablaste, Paliza?” dominaron las tendencias nacionales durante la mañana, acompañadas de miles de memes y reacciones.

Usuarios críticos señalaron que el discurso del presidente del PRM “se le devolvió como un boomerang”, mientras otros exigieron explicaciones sobre los casos de legisladores y dirigentes del partido mencionados en investigaciones relacionadas al narcotráfico.

El tema continúa entre los más comentados del día, con publicaciones y debates encendidos sobre la responsabilidad política y la necesidad de mayor transparencia en los partidos.

TEMAS: #Corrupcion#PLD#PRM
Maholi Albuez

Maholi Albuez, Directora de Cierre editorial de El Nacional. Formada en periodismo y redes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ha complementado su preparación con estudios de Locución , Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera. Además, ha fortalecido sus competencias lingüísticas con formación en portugués en el Instituto Federal de São Paulo Brasil y en inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido a través de Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos.