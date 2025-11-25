Santo Domingo.– El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, emplazó este martes al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, a renunciar a su cargo tras el discurso en el que llamó a los políticos vinculados al narcotráfico a “entregarse” a las autoridades.

Díaz afirmó que Paliza “perdió una oportunidad de oro” para disculparse con la población por, según dijo, permitir que personas vinculadas o investigadas por narcotráfico llegaran a cargos públicos bajo la bandera del PRM. Aseguró que esto “evidencia el fracaso” de su gestión al frente del partido oficialista.

En la red social X, los comentarios no se hicieron esperar.

Frases como “la casa del perico”, “háblame de tus diputados primero” y “¿a quién fue que le hablaste, Paliza?” dominaron las tendencias nacionales durante la mañana, acompañadas de miles de memes y reacciones.

¿A quién le temen las autoridades cuando evitan responder preguntas tan básicas? No Somos Pendejo Paliza#PRMLaCasaDelPerico #NoSomoPendejosPaliza pic.twitter.com/RpF7dnmYHy — Junior Ureña (@Urena24Junior) November 25, 2025

Usuarios críticos señalaron que el discurso del presidente del PRM “se le devolvió como un boomerang”, mientras otros exigieron explicaciones sobre los casos de legisladores y dirigentes del partido mencionados en investigaciones relacionadas al narcotráfico.

¿Qué tan comprometidas están las estructuras internas que por años no detectaron nada? No Somos Pendejo Paliza#PRMLaCasaDelPerico #NoSomoPendejosPaliza pic.twitter.com/i8SmN7gojL — Laure safadi (@LaureSafadi) November 25, 2025

El tema continúa entre los más comentados del día, con publicaciones y debates encendidos sobre la responsabilidad política y la necesidad de mayor transparencia en los partidos.