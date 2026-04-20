El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que durante el 2025 el Gobierno central destinó US$ 5,594.8 millones a la importación de productos, cifra que equivale al 28.2 % del consumo alimentario nacional.

Según la organización opositora, esta política de compras externas se ha ejecutado en detrimento directo de los productores locales.

El partido morado calificó como el «verdadero récord» de la actual gestión el incremento del 37.1 % en la entrada de productos agropecuarios extranjeros al mercado dominicano, lo que, a su entender, desplaza al campo nacional.

“Este es el verdadero récord del Gobierno: haber aumentado la cantidad de productos agropecuarios en un 37.1 %”, expresó.

Detalló que se importaron US$ 87.8 millones en habichuelas; US$ 16.9 millones en guandules; US$ 125.5 millones en carne de pollo; US$ 146.1 millones en carne de res; US$ 278.2 millones en carne de cerdo; US$ 20.1 millones en arroz y US$ 187.8 millones en leche.

Además, se importaron US$ 16.0 millones en cebolla; US$ 20.5 millones en ajo; US$ 127.3 millones en café; US$ 229.3 millones en aceite; US$ 5.5 millones en limones; US$ 69.6 millones en papas; US$ 9.2 millones en naranja; US$ 1.2 millones en zanahoria y US$ 20.2 millones en coco seco.

En cuanto a los volúmenes, utilizando datos comparativos, el partido morado dijo que en el 2020 se importaron 3,796,173.00 toneladas métricas, pero en el 2025 fueron importadas 5,204,054.00 toneladas de productos agropecuarios, equivalente a 114,489,188 quintales.

PLD

Adriano Sánchez Roa, secretario general del PLD, advirtió que el campo dominicano ha entrado en una fase crítica de colapso, reflejada en importaciones históricas de 114.5 millones de quintales en el 2025; es decir, 30.9 millones de productos agropecuarios más que el año anterior.

“Frente al desmantelamiento de la capacidad productiva agropecuaria, el PLD no puede ser ni será nunca indiferente ante el sufrimiento de los productores, quienes hoy están quebrados y, los que no, se encaminan a la quiebra”, expuso el partido morado en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes.

Sánchez recordó que la pasada semana los productores se reunieron con el presidente del PLD, Danilo Medina, a quien le expresaron el estado de descuido y sus grandes preocupaciones actuales.

Allí, por ejemplo, según Sánchez, los tabacaleros señalaron que la cosecha de tabaco 2024-2025 se está echando a perder en los ranchos debido a la falta de compradores y precios justos.

Dijo que, de igual modo, productores de aguacate y naranja en la provincia de Peravia denuncian que los proyectos iniciados mediante las «visitas sorpresa» están en estado de abandono total.

“Los productores, además, no cuentan con asistencia técnica ni apoyo gubernamental de ningún tipo en la actualidad. Tan mal como ellos la pasan los productores de arroz del Bajo Yuna, quienes denuncian un retroceso en las condiciones laborales y logísticas”, subrayó.

El dirigente político precisó que el deterioro de los caminos de acceso a los campos también provoca que múltiples patanas se vuelquen diariamente, dificultando el traslado del arroz hacia las factorías.

En cuanto al arroz, el alimento de mayor consumo en el país, Sánchez expresó que la gravedad de ese cereal radica en que el Gobierno ha importado 7,763,068 quintales en sus 68 meses, de los cuales aún tienen en almacén 1,466,873 quintales, que servirán para cubrir la deficitaria cosecha del 2026.

“Los productores de bananos perdieron parte del mercado externo por las plagas y enfermedades atribuidas al descuido fitosanitario, las deudas de AGRODOSA, el aumento del 30 % en los costos de producción, la disminución del rendimiento por tarea de 2 cajas a 1.2 y la pérdida de 30 mil empleos”, añadió.

Sugerencias

Ante esta situación, el PLD propone la reactivación del sector con medidas tales como: emprender de inmediato un plan masivo de siembra que permita incrementar la producción local y reducir la creciente dependencia de importaciones; preparar todas las tierras disponibles gestionando los tractores privados ante la escasez de maquinaria en Agricultura, y aprovechar las bondades de las lluvias de primavera.

Asimismo, solucionar los reclamos de los agrónomos para integrarlos al sistema productivo; bajar los costos de producción; disminuir los precios de los fertilizantes, pesticidas, herbicidas y maquinaria agrícola, viabilizando la mano de obra y entregando de manera gratuita la preparación de tierras y las semillas.