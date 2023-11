Danilo dice vida del PLD depende de Abel

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que la vida de esa organización podría estar amenazada si su candidato presidencial Abel Martínez, pierde las elecciones de mayo próximo.

“La vida del PLD hoy está ligada íntimamente al compañero Abel Martínez, si a Abel le va mal, le va mal al PLD; Abel tiene que llegar al primero o segundo lugar y no más. Ustedes (peledeístas) no pueden permitir que no quede en el primero o en el segundo, porque si queda fuera de esos dos lugares la propia vida del PLD comienza a ser amenazada”, expuso Medina durante un encuentro con dirigentes en San Cristóbal.

El expresidente Medina puntualizó que mantener esa entidad política ha sido mucho sacrificio y que en su caso particular ha dedicado toda su vida y que, por lo tanto, se necesita que esta sea preservada y fortalecida.

Te puede interesar leer: Danilo: “Con el PRM, neveras están doble A; agua arriba y agua abajo”

Definió el partido morado como una “maquinaria” electoral por contar con miles de comités de bases, y que por tanto, aseguró que Abel Martínez será el próximo Presidente.

Dijo que no quiere que por desidias y “chismecitos” del momento se pierdan las elecciones, como ocurrió en el 2020, tras señalar que más de un millón de peledeístas no acudieron a las urnas a sufragar en la primera vuelta en ese entonces.

PRM ilegitimo

Según Medina, este es el Gobierno que tiene menor legitimidad en la población, porque de cada 100 dominicanos con derecho a votar, solo 27 votaron por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones presidenciales pasadas.

“Este es el gobierno que tiene menos legitimidad de la población, de cada 100 dominicanos con derecho a votar, los que ganaron las elecciones solamente fueron 27, es decir, 73 de cada 100 dominicanos, no votaron por este gobierno, no lo hicieron”, externó el exgobernante (2012-2020).

Precisó que el oficialista, otrora PRD, del 2012 al 2020, es decir en ocho años, aumentó 34 mil votos su matrícula de miembros, al pasar de dos millones 100 mil votos que sacó Hipólito Mejía en las elecciones de 2012 a dos millones 134 mil votos que obtuvo Luis Abinader en 2020.

“Y qué pasó, que perdimos las elecciones, porque muchos de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, se quedaron sentandos en sus casas esperando una maldita segunda vuelta electoral”, subrayó.

“Si un partido solamente aumenta 34 mil votos en ocho años, ustedes tienen que saber que están dadas todas las condiciones para que el compañero Abel Martínez sea el Presidente de la República Dominicana”, precisó el político.

Alianza

En cuanto a la alianza Rescate RD, que involucra además, a la Fuerza del Pueblo (FP) y al Partido Revolucionario Dominicana (PRD), Medina dijo que hay que respetar y cumplir con los acuerdos electorales a que se lleguen.

“Hay que votar por esas casas aunque nunca los hemos visto, pero deben votar por ellos, pero solo en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, busquen la casilla número dos del PLD y voten”, precisó el exmandatario.

El dinero se pierde

Sostuvo que está recorriendo el país, y que está observando un PLD “vibrante”, y con muchos deseos de volver al Palacio Nacional en las elecciones de mayo próximo.

Danilo cree que el dinero no es determinante para tener éxito electoral, y que muestra de eso, es que en las elecciones de 1996, el PLD ganó con cinco mil pesos y una yipeta que le prestó Thelma Eusebio.

Planteó que el dinero cuando abunda y se manda a las bases para hacer la campaña, quizás, para el trabajo político solo llega un 5 o 10% de lo que se mandó, lo que a su entender demuestra su teoría de que los recursos económicos no son tan determinantes para ganar las elecciones en República Dominicana.