Danilo y Jean Alain

¿Por qué Jean Alain Rodríguez está preso y Danilo Medina no? Veamos: Odebrecht, tal vez el mayor escándalo de corrupción de los últimos años pasó, con algunas penas, pero sin ninguna gloria, “dando tumbos”, después de años en los tribunales.

Todos los imputados fueron absueltos, como era de esperarse, demostrando que los ciudadanos son inocentes hasta se demuestre lo contrario, como en efecto ocurrió después que el Ministerio Público, dirigido por el entonces presidente Danilo Medina, utilizando a un dirigente de su partido, “el muchacho de mandado”, Jean Alain Rodríguez, hasta entonces desconocido, elaborara un expediente sin ningún sustento jurídico que condujera a la condena de los implicados, incluyendo al propio Presidente de la República, que tenía entre sus asesores de campaña a Joao Santana, a quien le agradeció sus “aportes” en un discurso público, que debió salir esposado del país acusado de complicidad en el pago de sobornos a políticos, empresarios, diputados, senadores y alcaldes por más de 780 millones de dólares en América Latina y África, según una investigación realizada en Estados Unidos.

El Ministerio Público de Danilo Medina bajo la dirección de Jean Alain elaboró un expediente expresamente para que nadie resultara condenado.

No fue casualidad. Mirian Germán lo dijo desde un principio. Y pagó un precio muy alto por su atrevimiento.

De acuerdo con las pesquisas, Odebrecht pagó sobornos millonarios para lograr contratos de exclusividad para la construcción de las más importantes obras, en Angola, Mozambique, Ecuador, Perú, Panamá, México, Argentina, Colombia, Guatemala, Venezuela y República Dominicana, entre otros. “Por razones de seguridad”, con Joao Santana, uno de los jefes de Odebrecht, de asesor del presidente Danilo Medina, se instaló en el territorio nacional, la oficina de sobornos” que operaba en todos esos países.

Toda la documentación de la investigación realizada por el departamento de estado de los Estados Unidos, son públicos. Pueden encontrarse en las redes sociales. La empresa brasileña hizo un acuerdo con la justicia de ese país de pagar, en 20 años, dos mil 600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, dando detalles de los sobornos.

Desde el 2002 hasta el 2014, La empresa brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a dirigentes políticos, empresarios, ministros, senadores y diputados, de los principales partidos, Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana-Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, ocuparon la presidencia durante esos años.