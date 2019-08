A través de un video el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz hizo su primera aparición pública, luego del atentado que sufrió el pasado 9 de junio en su natal República Dominicana.

Ortiz, quien grabó el audiovisual para felicitar al comunicador Jhoel López y a Liza Blanco por su fiesta de matrimonio celebrada ayer en Santo Domingo, se observa con buen ánimo y con una sonrisa en el rostro.

Durante la grabación de un poco más de un minuto, en la que permaneció todo el tiempo sentado, Ortiz expresó sus mejores deseos par a la pareja de esposos en la nueva etapa que inician.

“¿Qué ustedes se van a casar? Este mundo se tiene que estar acabando, y es verdad eso… ¡Ay mi madrecita!. No, pero en serio, ustedes son la pareja perfecta men, te voy a explicar por qué,Liza es una mujer que no se descuida con su marido y Jhoel es un tipo que no se descuida con su mujer, eso es todo lo que tú necesitas men”, dijo el astro de Grandes Ligas de una manera jocosa.

Después del incidente en el que también resultó herido Jhoel López, el ex pelotero fue ingresado en un centro médico en el país y luego trasladado a los Estados Unidos donde fue intervenido y tras el alta médica continúa su recuperación en ese país.

Video de Ortiz