Dayanara Torres: “Soy una persona bendecida”

A muchos escandalizó que la ex reina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres terminara su relación con el empresario Marcelo Gama.

Pero, aunque no ha hablado mucho del tema, dejó las cosas claras durante su participación en El Gordo y La Flaca, la pasada semana.

«Lo más importante es que, a nuestra edad, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que no es la persona para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor, y él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío», expresó.

«Le deseo lo mejor. Lo respeto muchísimo. Lo admiro muchísimo, pero sí, uno tiene que pensar en su futuro. Y yo estoy bien, eso es otra cosa. La gente piensa que no estás feliz, y no, gente, yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes. Mi felicidad no viene de la persona con quien yo estoy», dijo.