El emotivo mensaje de Dayanara Torres a Jennifer Ventura para brillar en Miss Universo

La Miss República Dominicana Universo 2025, Jennifer Ventura, recibió un mensaje cargado de apoyo y motivación de parte de la Miss Universo 1993, Dayanara Torres.

En una intervención especial durante una entrevista el martes en el programa Hoy Día de Telemundo, la dominicana fue sorprendida con el mensaje de la puertorriqueña, quien expresó su admiración y destacó la autenticidad de la beldad oriunda de Barahona.

«Tú lo tienes todo, mi amor. Me encanta tu forma de ser. Lo más importante en una Miss Universo es diferenciarse, y tú eres tan natural, tan humilde… lo noto en tu mirada, en cómo hablas, en tu lindo corazón», manifestó Torres.

Además la presentadora se refirió a su madre, quien falleció en el derrumbe del techo del club nocturno Jet Set. «Estoy segura de que tu mamá va a guiar tus pasos ese día, desde donde esté. Conéctate con ella. No hay nada que te pueda decir… lo tienes todo».

Ante los elogios, la modelo respondió cargada de agradecimiento y emoción. «Para mí que lo diga una persona como tú, que ha vivido todo ese proceso, vale el doble. Espero poder desempeñarme igual».

Jennifer Ventura contó que desde que ganó la corona “ha sido un cambio radical” en su vida, resaltando la felicidad que causó el logro en su familia.

Mencionó que conmemoró a su madre durante todo su proceso de preparación para el concurso de belleza local, destacando el vestido de gala que lució en el que figuraba una orquídea en rubíes, la flor favorita de su madre.

“Sabor, alegría y humildad”, fueron las palabras con que Ventura describió a la mujer dominicana y aseguró que lo representará en el certamen de belleza que se celebrará en Tailandia el próximo 21 de noviembre.