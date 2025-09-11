El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó este jueves la importancia de fortalecer la unión entre la educación y el deporte, al participar en el lanzamiento de la primera bola en el Torneo U15 Baseball Panam República Dominicana.

Durante la apertura de la competencia internacional de prospectos, donde jóvenes dominicanos demostraron sus capacidades frente al equipo de Puerto Rico, De Camps señaló que el deporte es mucho más que un escenario de competencia.

“El deporte es una escuela, es un espacio donde se aprende, se trabaja, se adquiere disciplina y, sobre todo, se fomenta el trabajo en equipo y esa combinación genera oportunidades”, expresó De Camps.

El ministro valoró el esfuerzo de los estudiantes y atletas que participan en esta liga internacional, y resaltó que son un reflejo del país y una inspiración para toda la sociedad. Al mismo tiempo, subrayó el compromiso de la cartera educativa de continuar creando más espacios y oportunidades deportivas en beneficio de la juventud dominicana.

“La alianza entre educación y deportes es indisoluble y es por eso por lo que justamente estamos aquí, venimos a animar a los deportistas, a recordarle que son el reflejo de nuestro país y son los que nos inspiran a seguir trabajando», señaló el funcionario.

El torneo, que reúne a equipos de varios países, continúa con el enfrentamiento entre Puerto Rico y República Dominicana para definir el segundo lugar, tras la victoria de Cuba, que se alzó con la primera posición. Los jugadores dominicanos que participan pertenecen a la International Prospect League (IPL).