Santo Domingo.– La selección de República Dominicana se impuso 11 carreras por 5 a Aruba en el partido de cierre de la segunda jornada del torneo clasificatorio al Mundial de Béisbol U15, que se disputará en 2026, en un encuentro lleno de ofensiva y emociones desde temprano.

Los dominicanos tomaron la delantera en la segunda entrada cuando Hiddekel Johnson anotó por lanzamiento desviado de Naivmar Ángela. Segundos después, Ángel Prensa Cuello, en conteo de tres bolas sin strikes, disparó un cuadrangular de dos carreras para colocar el marcador 3-0.

Aruba reaccionó en el tercer episodio e igualó la pizarra con un sencillo remolcador de Tai Keng Lee, un elevado de sacrificio de Kaiden Leer y una jugada de doble robo que permitió a Lee anotar desde la antesala. Sin embargo, los quisqueyanos recuperaron la ventaja en el cuarto inning con sencillo impulsador de Ángel Peralta, seguido de un imparable de Carlos Marrero que llevó al plato a Juan De Peña.

La ofensiva local siguió produciendo. En el quinto capítulo, Christopher De León conectó un triple de dos carreras para ampliar 8-5, y en la sexta entrada Juan De Peña disparó un cuadrangular de tres anotaciones que prácticamente sentenció el encuentro 11-5.

El lanzador ganador fue Carlos Marrero, quien trabajó desde el quinto inning, mientras que Juan De Peña cerró en el séptimo por límite de lanzamientos. El juego finalizó con ponche de Jethsen Dirkz.

La figura del partido fue Juan De Peña, quien brilló con jonrón y doble, además de remolcar cuatro carreras que encaminaron la victoria dominicana.