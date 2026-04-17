Santo Domingo. -El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ratificó que es de alta prioridad para el sistema educativo la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), porque busca valorar las competencias, desempeño y compromiso de los maestros con la enseñanza pública.

De Camps manifestó que la culminación exitosa de ese proceso contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los actores del sistema educativo.

“Quienes, día a día, entregan su tiempo y conocimientos con amor y vocación para el desarrollo del sistema educativo dominicano”, expresó el funcionario estatal, durante un encuentro con los evaluadores.

“La responsabilidad que ustedes han decidido asumir no deben de soltarla”, ratificó, refiriéndose al personal que está siendo evaluado, que incluye a maestros, coordinadores docentes y pedagógicos, directores de escuelas, bibliotecarios, técnicos y secretarios docentes.

De Camps

De Camps valoró el compromiso de los profesionales que participan en esta etapa, porque su entrega ha sido clave para avanzar en la mejora de la calidad educativa en el país.

“No deben de rendirse. Es muy importante poder seguir hasta el final con la consecución de las acciones que sus responsabilidades contemplan”, siguió diciendo.

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Agregó que, “si no es por ustedes, el proyecto que constituye la mejora de los maestros y técnicos no pudiera realizarse”, expresó De Camps.

En la quinta etapa de la EDD, que está a punto de iniciar, los docentes desarrollan los ejercicios de rendimiento profesional para demostrar sus competencias.

La sexta y final etapa se centra en la valoración de la planificación y la observación de clase, aportando información clave para fortalecer la práctica pedagógica.

De Camps afirmó que, en ambas etapas, “se evidenciará de manera directa la práctica docente a través de la valoración de la planificación y la observación de clase”.

“La sociedad podrá apreciar con mayor claridad el compromiso y la calidad del trabajo realizado”, enfatizó el ministro.

“Este proceso no solo representa un logro en sí mismo, sino también un avance significativo para el sistema educativo, al fortalecer las capacidades de maestros y técnicos”, insistió.