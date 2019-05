40 consejos para la juventud.-

III de III

34

Quien sabe escuchar aprende. Quien mucho habla, mucho se equivoca. Permanece callado mientras otro habla.

“Muchas veces lo que se calla hace más impresión que lo que se dice “. Píndaro

35

No te hagas esperar. Sé puntual en tus compromisos sociales. Es una virtud apreciada que lamentablemente se está perdiendo.

36

No dejes de contestar ninguna nota, comunicación o carta recibida. El no hacerlo es una falta de cortesía y de educación.

37

Acostúmbrate a desvelar la cabeza bajo techo del sombrero o cachucha con el que penetres al salón.

Excepción en el estadio de béisbol u otros eventos deportivos.

38

En la mesa cuando compartes los alimentos hay detalles que no hay que ser rico o hacer un curso de etiqueta y protocolo para practicarlos:

Trata de no hablar con la boca llena de alimentos mientras masticas.

No hagas ruidos de succión o sorbos al trasladar los alimentos líquidos desde la cuchara hacia el interior de la boca.

No bebas teniendo la boca llena.

Come pausadamente.

No lleves los alimentos a la boca con el cuchillo.

No uses los dedos en vez del tenedor.

No mastiques a dos carrillos.

39

Relaciones interpersonales:

Espera conocer bien a alguien para develarle tus intimidades.

Aprende a guardar los secretos a ti confiados.

Sé comedido en el saludo, el doble beso o las morisquetas con las manos al saludar a una autoridad no es bien visto.

No te dirijas a alguien con motes o sobrenombre, a menos que con el tiempo, puedas cultivar esos niveles de confianza.

Ante la llegada a un hogar por vez primera espera que te den entrada y que te indiquen donde debes sentarte.

Asegúrate de no tener los zapatos sucios de algún elemento recogido inadvertidamente en la calle.

Conozco el caso de un joven muy apuesto que al llegar a la casa de su prometida tenia excrementos de perro en las suelas de los zapatos…

40

En las conversaciones:

Cuida lo que escribes en las redes pues al segundo, son un millón de copias que suben a las nubes que abarcan el globo terráqueo.

Las conversaciones telefónicas se graban y pueden ser utilizadas en tu contra.

La movilmanía hace que de cuatro comensales en una mesa a veces, todos están “conectados” en un diálogo de sordos. Eso es mala educación.

Los modismos, las muletillas, abusar de las onomatopeyas, haciendo piruetas verbales con palabras rebuscadas, te resta autenticidad.

Párrafo final

Recomiendo a padres, a los profesores de alumnos adolescentes, que tomen un tiempo para conversar sobre estas 40 reflexiones. Si es posible organizar un debate en la asignatura Moral y Cívica o colocar estas observaciones en el mural del aula.