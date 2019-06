Intransigencia, odio y división…

1

“Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo camino recorrido, las costumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados, y ve frente de sí

un océano tan grande, que entrar en el solo le puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera; el río no puede volver.

Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino en convertirse en océano”.

Khalil Gibran.

2

“Existen diferentes formas de ponerle fin a una disputa de cualquier naturaleza, sin necesidad de herir al adversario. Los dimes y diretes no están por encima de los sentimientos que debemos tener siempre en nuestro corazón y que nos mandan a comportarnos con generosidad y nobleza, rechazando todo lo que sea vileza, ruindad e innobleza”.

Ramon Antonio Veras

El Caribe 26/6/2019

3

“Cuando más insegura es la situación económica de un persona, más se inclinara a enfrentar los problemas mediante reacciones emocionales incontrolables”…

Juan Bosch

4

…” en la lucha interna actual del PLD, un sector derrotará al otro. Es decir no se producirá un acuerdo entre peledeístas como en el pasado.”

Rosario Espinal

Periodico Hoy 26/6/2019

5

“La pena es que la mayoría de los peledeístas no está de acuerdo con esta guerra porque el mensaje es que ya todos los puestos están ocupados por la facción que gane. No habrá cielo para los que no tomen partido”,

Adriano Miguel Tejada

AM Diario Libre

26/06/2019

6

“ Todavía el PLD tiene una estructura orgánica que funciona, es allí donde tenemos que decidir sobre las diferencias”

Euclides Sánchez

Senador de la Vega

Periódico El Día

26/6/2019

7

“ A tres días de conmemorarse el 110 aniversario del natalicio del Profesor Juan Bosch , el Partido de la liberación Dominicana PLD, fundado por el líder político como un modelo en América Latina, coquetea con la división interna más profunda de su historia.

La confrontación entre Danilo Medina y el ex presidente Leonel Fernández, por dominar las estructuras de poder, plantea un escenario solo comparado con las crisis que convirtieron en minorías a los otroras Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC)”

Manuel Figueroa

Listín Diario 28/6/2019.

Nota final.- Solo he querido motivar una reflexión de alto vuelo en razón de que siga el debate, pero de altura.

Las crisis acumuladas en muchos frentes de la economía, la política y las luchas de grupos son síntomas que hay que detener por un gran acuerdo en donde se ponga en primer plano la salud y el futuro de todos los dominicanos.