El Arte de la prudencia

Estamos a menos de un año para un cambio de autoridades y dentro de ellas la más relevante será la figura presidencial.

El país se mantuvo por varios meses en la discusión de si procedía un tercer periodo del presidente Danilo Medina.

Yo que hago estas notas desde el balcón de la no militancia partidaria- por el momento- y que veo la política como, entre otras cosas, la gestión por alcanzar el poder y desde ahí hacer la transformaciones que amerita el desarrollo de la sociedad conforme plataformas de crecimiento de la nación, estaba cansado de la falta de respeto a la figura presidencial.

Conductualmente observaré a los oportunistas de profesión acomodar sus discursos y acciones con el fin de ingresar a la nómina del Estado.

¿Quién es Danilo?

Ingeniero Químico y Economista procedente del lejano Arroyo Cano.

Cercano a Bosch y gran estratega y organizador.

Humilde y puntual.

Dirigió la campaña para que el Presidente Fernandez ganara y fue su Secretario de la Presidencia.

Laborioso y de cabeza estratégica bien amueblada.

Buen desempeño en la Cámara de diputados.

Destila un aire de timidez engañosa y ha demostrado fidelidad a sus amistades tradicionales.

No es hombre de chercha.

Aprovecha los fines de semana para ponerse en contacto con comunidades necesitadas de toda la nación para visitarlos a resolver problemas.

Lo conocí en el 1980, a la sazón funcionario medio del Banco Central.

Su legado lo evaluará la Historia pues sus principales enemigos están vigentes en su propia tribu.

Sobresale en su gestión el 911 capitaneado por un joven ministro orgullo del país, don Gustavo Montalvo.

Ha mantenido a su familia fuera de las intrigas y sus tres hijas son modelo de trabajo y estudio.

Cabe resaltar que cuando se escriba la historia de gestión y productividad doña Candy, psicóloga y terapeuta familiar podrá rendir cuentas de una veintena de programas dedicados a la niñez, a las madres y a las enfermedades que ha sido imitado en toda América latina.

El centro de atención a la primera infancia desde el CAID; RESIDE, centro de Atención psico social de La Nueva Barquita y los programas de detección del cáncer del seno en mujeres, por solo señalar tres botones.

Procedía establecer relaciones diplomáticas con China; fue patriótica la actitud frente al caso Bahía de las Águilas y Barry Gold; 24 mil aulas y la tanda extendida en las escuelas, ha dado un impulso al 4 % en educación.

Hago estas notas para la legión de saltinpanquis de la política que tienen el hacha lista para hacer leña del árbol caído.

Las tareas pendientes son Salud (monstruoso capítulo siempre inconcluso); seguridad ciudadana (intranquilizador flagelo que hay que meterle con energía); combate abierto a la corrupción poniendo énfasis en los casos en curso como ODEBRECH, Punta Catalina y la compra de los Tucano junto a siete casos más que el espacio se me agota.

Ahora se abre el telón a los oportunistas de siempre; a los corchos flotadores del sistema; a casi un año para comprar deudas; al boicot de los Generadores de Energía .

Ojalá que Danilo pueda irse en paz a reponer energías y que sea real lo de la “sangre nueva” frente al destino de la nación.

Oposición: tienen una gran oportunidad.