Hace diez años que Maria salio de Vicente Noble. Ella cuida a una señora de 80 años que vive en un chalet en Madrid, España.

Están tan conformes con ella los familiares de la anciana que vienen a Republica Dominicana a visitar a sus familiares rebosantes de agradecimiento.

Doña Cuca tiene un hijo de 28 años con Síndrome de Down y en el barrio Las Tablitas todos la admiran por la dedicación y el amor que ella profesa al más pequeño de sus hijos. Con mucho orgullo ella afirma “yo he levantado un cuadro de hijos lavando y planchando, pero a este muchacho nadie lo entiende como yo”…

Juanita tiene 49 años, todos sus hijos viven fuera, excepto, Nene que de sus 22 años lleva cinco padeciendo de Esquizofrenia. Esta madre abnegada dice con pasión: “A mi hijo no hay que internarlo, eso si, no me le faltan sus medicinas, y de las caras, aquí solo se trabaja para pagar psiquiatras y medicamentos, pero mi hijo esta limpio y nadie me lo desconsidera en la calle”.

Don Chucho tiene diez años cuidando a Doña Tina. “Después del derrame cerebral de mi mujer, yo no permito que nadie me le ponga la mano. Yo la baño, la visto y la alimento. Imaginen que eso es lo único que me queda”…

Las siervas de Maria, las Adoratrices, las mercedarias constituyen legiones de órdenes religiosas que atienden enfermos.

Esas monjitas con solo pagarle en taxi “amanecen en vela cuidando a los pacientes graves y devuelven el aliento y la dignidad en la cabecera de muchos moribundos”.

Ud. imaginan los ejemplos que yo podría poner de la cantidad de trabajos voluntarios y solidarios, en donde el amor, el cuido, la solidaridad y el desprendimiento desinteresado son la norma?

Conocen la casa rosada para niños viviendo con el VIH?

Saben de la cantidad de orfelinatos que existen en el país, a propósito del ejemplo histórico de Doña Chucha?

Están enterados de los empleados que con bajos salarios son ejemplos de compasión y dignidad trabajando en las diferentes modalidades de asilos de ancianos?.

Y … de las tías y de las abuelas que están criando muchachos ajenos?…

Están enterados de la cantidad de niños con parálisis cerebral que sus familiares asean y alimentan con mucho amor?

No podrían contabilizarse la cantidad de madres que con mucho amor torean a chicos autistas?

Conozco decenas de parejas que luchan a diario con su media naranja afectada de una Enfermedad de Alzheimer progresiva.

Atiendo dos congregaciones de monjitas en las cuales las más jóvenes cuidan, bañan, asean y alimentan a las hermanas octo y nonagenarias.

¿Sabe la población de los miles de niños con retardo mental profundo que yacen en diferentes instituciones con madres sustitutas y a un costo irrisorio?.

Esta sociedad abatida por las malas noticias y ahora por la francachela la inundación mediática de falsas promesas, debe reflexionar sobre esta legión de cuidadores que entregan su corazón diariamente aquí y fuera del país al sosiego , la higiene, la tranquilidad y la dignidad de otros seres humanos, casi siempre a cambio de nada…

¡Loor a los Cuidadores!!