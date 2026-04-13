El Presidente Luís Abinader declaró estado de emergencia regional para cinco provincias y el Distrito Nacional como consecuencia de los daños y afectaciones causadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que ha impactado el territorio nacional, generando daños significativos en la agricultura, las infraestructuras, viviendas y otros sectores.

La disposición está contenida en el decreto 234-26 del domingo 12 de Abril del año en curso donde señala que las provincias impactadas por esta decisión son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

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