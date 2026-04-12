Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) disminuyó de rojo a amarillo el nivel de alerta que regía en cuatro provincias, pero mantiene en aviso a 27 demarcaciones, más el Distrito Nacional.
El boletín emitido por el COE, la noche del domingo, indica que disminuyeron de rojo a amarillo las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y Valverde.
La alerta fue emitida ante los fuertes aguaceros provocados por un frente frío y una vaguada, ubicados sobre el país.
Esta situación obliga a las autoridades a mantener alerta amarilla para las provincias antes mencionadas, así como a La Vega, Monseñor Nouel y Santiago de los Caballeros.
Además, San Cristóbal, San José de Ocoa, Baoruco, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana, más el Distrito Nacional.