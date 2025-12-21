La droga fue hallada dentro de un contenedor de exportación cargado de plásticos. / Externa

Santo Domingo.– Un alijo de 251 paquetes, presumiblemente cocaína, fue decomisado por las autoridades durante una operación de inspección realizada en el Puerto de Haina Oriental, en el municipio Santo Domingo Oeste.

La droga fue hallada dentro de un contenedor de exportación cargado de plásticos, donde las autoridades encontraron 10 bultos que contenían los 251 paquetes, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos. El cargamento, según el manifiesto, tenía como destino final a Puerto Rico.

El decomiso de la presunta cocaína se produjo luego de que las unidades operativas, tras recibir informes de inteligencia, activaran los protocolos de actuación e iniciaran la revisión de decenas de contenedores que serían embarcados desde la terminal portuaria.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron que se ha abierto una investigación para identificar, arrestar y someter a la justicia a los responsables de esta red de narcotráfico internacional.

“Se trata de estructuras criminales cuyo modo operativo consiste en introducir grandes alijos en diversas cargas para intentar burlar los controles establecidos por las autoridades en las terminales del país”, señala el informe oficial.

La droga fue hallada dentro de un contenedor de exportación cargado de plásticos. / Externa

La DNCD indicó que, con el apoyo del Gobierno dominicano, continúa asestando golpes a las organizaciones criminales que intentan utilizar el territorio nacional como punto de tránsito para el envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Los 251 paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia.