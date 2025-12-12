Los paquetes de cocaína ocupados en una lancha rápida en playa de Baní.

Las autoridades confiscaron la madrugada de hoy otro cargamento de 429 paquetes de cocaína en una lancha rápida, durante una operación contra el narcotráfico desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia, donde fueron apresados tres hombres.

Las unidades marítimas, aéreas y terrestres, tras recibir informes de inteligencia sobre una embarcación tipo pesquera que se acercaba a costas dominicanas con un cargamento de sustancias narcóticas, montaron un amplio operativo para neutralizar la lancha y atrapar a sus tripulantes.

Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y apoyados por organismos internacionales, incautaron el cargamento.

Como resultado del despliegue de las fuerzas conjuntas y combinadas, se logró interceptar la embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, con tres dominicanos a bordo y 15 pacas que contenían en su interior un total de 429 paquetes de la presunta droga, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

La embarcación de 23 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, se hundió debido al mal tiempo que predomina en la zona, mientras sus tres tripulantes, dos GPS y otras evidencias quedaron en manos de las autoridades.

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación con la frustrada operación de narcotráfico internacional, para determinar si hay otros implicados en estas redes criminales, cuyo modo operativo es traer drogas en lanchas rápidas a territorio dominicano procedentes de Sudamérica.

La DNCD, con apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, agencias de inteligencia del Estado y países aliados, ha continuado mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico y, durante el 2025, se ha logrado confiscar en suelo dominicano 30,285 kilogramos (más de 30 toneladas) y, con la cooperación internacional, otros 17,041, para un total consolidado de 47,326 kilogramos de distintas drogas.

«Esas cifras revelan el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana de seguir asestando golpes contundentes a estas redes criminales que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas».

Los 429 paquetes de la sustancia están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).