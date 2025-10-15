Autoridades decomisan drogas, dinero y chaleco antibalas en vivienda de El Seibo

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Este de Inteligencia (DINTEL), llevarón a cabo un allanamiento en una vivienda del sector Ginandiana, donde fueron incautadas diversas sustancias narcóticas, un chaleco antibalas, instrumentos de medición y dinero en efectivo.

El operativo se realizó mediante la orden de allanamiento ejecutada en una residencia ubicada en la calle Proyecto del referido sector, bajo la supervisión del fiscal actuante.

Durante la intervención fue detenido Feliz Alexander del Rosario, quien se encontraba en el lugar al momento del operativo.

En el interior de la vivienda, las autoridades confiscaron los siguientes elementos:

Una paca de vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 2,248 gramos.

650 porciones de cocaína y marihuana, con un peso total de 1,299 gramos.

Cuatro fundas que contenían 25 porciones de crack, con un peso de 105 gramos.

Un chaleco antibalas.

Tres balanzas digitales, presuntamente utilizadas para pesar drogas.

Tres cuchillos, una tijera y un destornillador.

Tres tarjetas bancarias y una licencia de conducir.

RD$7,240 pesos dominicanos en efectivo.

Tanto el detenido como las sustancias narcóticas y demás evidencias ocupadas fueron remitidas a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y al Ministerio Público, para dar inicio al proceso de investigación y los fines legales correspondientes.

Este operativo forma parte de los esfuerzos conjuntos entre las fuerzas del orden y las autoridades judiciales para combatir el microtráfico y otros delitos relacionados con el narcotráfico en la región Este del país.