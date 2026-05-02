

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, junto a otros organismos de control, decomisaron 1.5 millones de unidades de fármacos en el municipio de San Víctor, durante operativos simultánea en el local Osiris Variedades y en un establecimiento sin nombre, donde se hallaron 55 bolsas de productos valorados en RD$31 millones de pesos.

Las autoridades informaron que la incautación se realizó en coordinación con el Ministerio Público por infracciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, la Ley General de Aduanas y el Código Tributario.

Según el informe oficial, los productos carecían de los registros sanitarios requeridos para su comercialización en el país.

Los responsables del cargamento fueron entregados a las autoridades judiciales para el inicio del proceso legal, mientras los organismos correspondientes continúan con las investigaciones del caso.