Defensa de atletas debe ser la prioridad del COD

Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito”.

Thomas A. Edison

“Lo mejor que uno puede hacer es sorprenderse a sí mismo”.

Steve Martin

Los directivos del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano tienen grandes responsabilidades para el 2023 que recién inicia.

Las tareas no son fáciles y para cumplir con los objetivos hay que iniciar los trabajos “desde ayer”.

Desde mi óptica, percibo que algunos dirigentes de los que fueron electos en los recientes comicios del COD, están enfocados en aspectos que no deben ser la prioridad de ese organismo en estos momentos.

No concibo que se origine una lucha interna en la dirección del COD, por posiciones que pueden ser ocupadas en lo adelante, como es el caso de los miembros cooptados. Pienso que el momento requiere que se envíe un mensaje contundente a la opinión pública y que sea creíble, sobre temas que sí son preocupantes: la unidad, situación de los atletas, capacitación de los entrenadores, transparencia y la disciplina de todo el movimiento federado.



Juegos

La labor principal del COD, es dar atención sin pausa a este complejo ciclo olímpico.

No podemos olvidar que están muy cerca los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, al igual que los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hay otros compromisos indispensables que se deben cumplir y priorizar.

También hay que laborar con tiempo y eficiencia para los Juegos Parapanamericanos y Paralímpicos. Son dos eventos de mucha importancia.



Los recursos

Para todos estos eventos se van a necesitar a tiempo, millones de dólares y pesos, pero sobre todo, se requiere la seguridad de que habrá un manejo transparente de los recursos, para que nadie pueda cuestionar cómo se gastaron los “cuartos” del pueblo.



Nos encanta

Estamos en la República Dominicana y nos encanta hacer las cosas a última hora. La improvisación siempre será un grave error.

Por eso planteé tener mucho cuidado con las rencillas innecesarias y más en estos tiempos que se necesita el respaldo de todos los sectores de la población para que el Comité Olímpico Dominicano vuelva a ser una entidad confiable, transparente y que cuente con el soporte de los que pueden ayudar a los deportes.



Denuncias

Soy de los que se inscriben en que los nuevos directivos del COD, que tengan como norte “el figureo” y crear malestar en la familia olímpica, deben ser denunciados. Diría algo más: amonestados y si se pasan de la raya, expulsarlos. Como dice el viejo refrán: “El pasmo con tiempo tiene cura”.

No hay otra medida para poder controlar a los que pretendan el fracaso de los próximos compromisos de los dominicanos en los eventos internacionales de trascendencia. No hay tiempo para chercha, ni chismecitos de patio.



Camacho

Francisco Camacho, ministro de Deportes, no debe permitir que a su despacho lleven chismes e intrigas. Tiene que parar en seco a cualquiera. Ese es un daño que no puede permitirse.

No escondo que todavía quedan en el movimiento olímpico, personajes que han realizado “cursos especiales” para hablar mentiras y crear enemistades entre el movimiento olímpico y el sector deportivo oficial.

Francisco Camacho



Garibaldy

El presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, también tiene que tener los ojos abiertos y los pantalones bien puestos para detener a aquellos que no se detendrán en crear conflictos y situaciones adversas.

Gary es un veterano dirigente del deporte y sabe que lo que estoy expresando es una pura verdad.

El presidente del COD debe enfocarse en la estabilidad y recuperar la confianza de ese organismo. Los atletas son las piezas fundamentales para que las delegaciones dominicanas puedan desarrollar un papel digno en competencias internacionales de alto nivel.



Volveré

Tengo la responsabilidad de volver a tocar aspectos muy delicados que podrían afectar grandemente al deporte dominicano.



Unidad

También escribiré sobre la necesaria unidad que debe existir entre el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano y el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026.

Camacho dirige a Miderec, Gary al COD y el Comité Organizador de los Juegos del 2026, está en manos del periodista José Monegro.

JOSE MONEGRO

Los tres saben como “le entra el agua al coco”. Eso creo yo.