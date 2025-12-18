La defensa de Susie Wiles tras críticas de Vanity Fair

Susie Wiles

Jefa gabinete de Trump

Los términos con que refuta la imagen suya descrita por la revista Vanity Fair son otra evidencia de la intolerancia que comparte con el presidente Donald Trump frente a los comentarios periodísticos que no son de su agrado. Además de contextualizar sus declaraciones se despachó acusando a la publicación de tergiversarlas.

Marco Rubio

Canciller estadounidense

Su jerarquía no ha sido óbice para que tenga que declarar ante senadores sobre los ataques militares a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han costado la vida a más de 80 personas. Se ha denunciado que incluso sobrevivientes han sido abatidos en los ataques. Su versión sobre los sucesos son otros quinientos.

Adriano Espaillat

Congresista

No solo ha sido un digno representante del distrito 13 de Nueva York, sino de la comunidad dominicana. Al buscar su reelección en las próximas elecciones sus numerosos compatriotas deben emplearse a fondo para que permanezca en el Congreso. Más aún cuando ha sabido defender los intereses del país.