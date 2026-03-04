SANTO DOMINGO.– El Seguro Nacional de Salud (Senasa) presenta en la actualidad un déficit de reserva técnica de 13,400 millones de pesos, reveló este martes el director de la institución, Edward Guzmán.

“Eso quiere decir que se han autorizado procedimientos y que la reserva y los soportes financieros para pagarlos tienen un déficit de 13,400 millones de pesos”, precisó Guzmán.

Edward Rafael Guzmán, director de Senasa

Explicó que el Gobierno ha inyectado recursos para cubrir ese déficit y que, pese a la situación, el Senasa está trabajando con normalidad. Asimismo, aseguró que se ha reducido de forma considerable el tiempo de entrega de medicamentos en farmacias.

Señaló que, luego del desfalco cometido en la entidad por alrededor de 16,000 millones de pesos, los procesos de autorización y cobertura no se han modificado y se mantienen intactos, ya que la institución tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud.

Añadió que lo que se ha visto afectado es el tiempo de pago, debido al déficit de reserva técnica, situación que —afirmó— ha sido transparentada.

Indicó que el Senasa opera de manera normal, asegurando la cobertura de 7.5 millones de afiliados y trabajando junto a los prestadores de servicios de salud para garantizar la atención a la población.

Tiempo de espera

Anunció que desde el domingo los medicamentos para los afiliados del Senasa se están entregando con mayor rapidez. Mientras antes la espera era de una o dos horas, ahora los despachos se realizan en 10 o 15 minutos.

Plataforma

Agregó que aún se utiliza una plataforma intermediaria de medicamentos, de las tres que existían, pero que el 1 de abril el Senasa comenzará a operar de forma regular con su nuevo sistema.

Entrevistado en el programa Hoy Mismo, transmitido por Color Visión, canal 9, el funcionario explicó que la institución recibe ingresos anuales de 74,000 millones de pesos (unos 6,000 millones mensuales), y que el déficit solo ha impactado a los prestadores de servicios en cuanto al tiempo de pago.

Destacó que se han implementado medidas de control, eliminado programas innecesarios, controlado el gasto y garantizado la recepción de los aportes del Gobierno.

Informó que ya opera en la entidad una Oficina de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, mientras que la Cámara de Cuentas realiza una auditoría de años anteriores y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) también supervisa los procesos.

Reconoció que, en su momento, la ARS estatal llegó a pagar recetas en blanco; es decir, recetas que simulaban la entrega de medicamentos sin que estos fueran realmente despachados.

Anunció que a partir del 1 de abril entrará en funcionamiento la nueva plataforma del Senasa en todos los circuitos de farmacias.

Autismo

Informó que el Senasa desarrolla un programa dirigido a niños con trastorno del espectro autista.

“Es una iniciativa financiera para impulsar que el sistema pueda brindar cobertura al trastorno del espectro autista. Es un programa enfocado en niños de dos a 10 años, que incluye diagnóstico, terapias y, en los casos necesarios, tratamiento con medicamentos”, explicó.

Para este programa se dispone de un fondo de 200 millones de pesos, aseguró el funcionario.

Senasa en la lupa del pueblo

En el Seguro Nacional de Salud (Senasa) habría operado durante varios años una presunta estructura criminal dedicada a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.

La red, según denuncias, habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.