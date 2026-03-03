Procuraduría nombra 100 abogados para que representen a las víctimas en los juicios

SANTO DOMINGO.– La Procuraduría General de la República designó 100 nuevos abogados para la defensa de víctimas de delitos y dejó en funcionamiento 37 nuevas oficinas en todo el país, como parte de la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

El acto fue encabezado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien destacó que la iniciativa fortalece la atención gratuita, especializada y oportuna a personas afectadas por delitos, especialmente en condición de vulnerabilidad.

La actividad contó con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje, el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, y el procurador adjunto Wilson Camacho, entre otras autoridades e invitados internacionales.

Un hito para la protección de víctimas

Reynoso afirmó que la expansión de Relevic representa un paso histórico en el sistema de justicia penal dominicano.

“Este proyecto representa, de la forma más clara y profunda, la razón por la que soy fiscal: para proteger a las personas”, expresó. Quizas te interese: Quejas y frustración en segundo día de emisión de la nueva licencia de conducir

Indicó que el proceso incluyó un concurso público aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público, seguido de una formación especializada impartida por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

La procuradora explicó que el despliegue implicó la habilitación de oficinas en los distintos distritos judiciales, equipamiento, ajustes salariales y la creación de una identidad institucional para el servicio.

Cobertura nacional y capacitación especializada

Con esta ampliación, Relevic cuenta ahora con 37 oficinas, seis coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional.

La directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, resaltó que el servicio garantiza representación legal gratuita y promueve la participación activa de las víctimas en el proceso penal.

Los nuevos defensores recibieron capacitación en derechos de las víctimas, derecho penal, derecho procesal penal y victimología.

En nombre de la promoción, la abogada Dayana Pozo reafirmó el compromiso de ejercer sus funciones con profesionalismo y sensibilidad, destacando que la defensa de las víctimas fortalece el Estado de derecho.