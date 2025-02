Deivy Capellán se luce con gran sprint

El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.

Con un extraordinario sprint, el dominicano Deivy Capellán logró ganar la segunda etapa de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional frente a destacados pedalistas internacionales y nacionales.

Al hablar para el diario El Nacional, Deivy manifestó que se sentía muy contento y orgulloso. “Fue una carrera muy fuerte y pude vencer a buenos corredores de diferentes países y varios compatriotas que arribaron a la meta con mucha fortaleza”, manifestó.

Capellán conquistó la etapa Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana al cronometrar 2 horas, 27 minutos y 31 segundos en un recorrido de 117 kilómetros.

Villa Juana

Deivy, nativo del sector de Villa Juana, del Distrito Nacional, se mantuvo siempre en el pelotón y reveló que se preparó para colocarse en una buena posición para superar a sus contrincantes con un sprint que fue elogiado por los expertos en ciclismo que se encontraban en la meta.

Capellán corre para el equipo “El Boro Cycling Team”.

Segundo y tercero

Concluyeron en segundo y tercer lugar los compatriotas de Deivy, Alberto Marte de Asocipe-Moca y Rafael Ramos, Boro CT. Ambos hicieron un tremendo trabajo en todo el trayecto de la ruta que en algunos momentos se tornó difícil con la escapada de varios pedalistas.

Líder

El colombiando Robigzon Oyola del Team Medellín, llegó en el pelotón y sigue liderando la Vuelta con tiempo de 4 horas, 52 minutos y 22 segundos. Le sigue su compatriota Miguel Oscar Sevilla con 1:38-

Mejor dominicano

Danielki Cedeño, del Team La Romana, es el mejor dominicano al entrar hoy en la tercera etapa.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.