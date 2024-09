Deligne Ascención supervisa trabajos asfaltado

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, Deligne Ascención, realizó un recorrido por varios sectores de La Romana, donde supervisó los trabajos de asfaltado de calles que se realizan en el municipio de Guaymate , junto al acondicionamiento de aceras y contenes.

Brigadas y equipos pesados de la Dirección de Pavimentación Vial del MOPC participan en la colocación de la carpeta asfáltica en distintas calles y sectores del sector Los Cocos del referido municipio.

El funcionario dijo que tanto las calles de ese sector como en el municipio de Villa Hermosa se realizan trabajos de asfaltado, bacheo, arreglo de aceras y contenes que por años estaban abandonados en estas localidades, lo que evidencian el deterioro de sus calles.

“Justo estamos en el sector Los Cocos un populoso sector de este municipio de Guaymate en donde hemos venido a darle una respuesta positiva del gobierno dominicano a través de Obras Públicas con el asfaltado de sus calles.

Aquí la totalidad de las calles de este sector serán intervenidas o vienen siendo intervenida y con ello cumpliendo el compromiso del presidente Luis Abinader de dignificar las comunidades no importa su ubicación en donde estén traerle bienestar a nuestra gente en los distintos lugares de la geografía nacional” dijo Deligne Ascención.

Refirió que el presidente Luis Abinader, que tiene una comunicación directa con la gente, recibió de las juntas de vecinos de aquí una solicitud a través de los regidores y por esa conversación directa con el mandatario hemos venido a darles respuesta a las necesidades que por años habían estado reclamando estas comunidades”, agregó.

Explicó que el MOPC distribuye sus esfuerzos y sus acciones en beneficio de los lugares que más lo necesitan.

En iguales términos se pronunciaron la gobernadora Ivelisse Méndez, la diputada Jacqueline Fernández y José Dolores Núñez, presidente del Partido Revolucionario Moderno en la Romana, quienes destacaron el apoyo constante del presidente Abinader a las ejecutoria del MOPC en esa y otras provincia del Este.

“Esta es otra de las Promesas cumplida de nuestro presidente que dijo que en Guaymate todas sus calles iban a ser asfaltadas y aquí lo estamos viendo, toda una realidad, las calles de Guaymate, especialmente ahora estamos en el sector Los Locos serán intervenidas por Obras Públicas, ustedes saben que Deligne no falla, es un ministro que cumple, que trabaja de la mano con la gente especialmente con los sectores más necesitados” señaló la gobernadora.

Méndez destacó los 20 kilómetros de aceras y contenes que se han estado construyendo mediante un programa que impactará todas las calles y callejones de Guaymate.

“Le pedimos al pueblo de Guaymate en su momento tener paciencia porque cuando llovía, pues ellos se desesperaban por el mal estado de las calles y yo en ese momento le decía tengan un poco de paciencia que la mano amiga del gobierno de Luis abinader estará en Guaymate y aquí estamos dándole respuesta a la gente” dijo el presidente del PRM en la Romana.

“ los romanenses contamos con la ayuda de nuestro ministro, Deligne Ascención y del presidente Luis Abinader con estas y otras obras y, el Ministerio de Obras Públicas nos va a apoyar para el municipio de Guaymate y toda la provincia de La Romana, yo feliz, porque como ex gobernadora iniciamos los levantamientos aquí de estos trabajos y ahora como diputada estamos agradecidas el MOPC ha estado apoyando siempre a este municipio y como decía la gobernadora, el ministro siempre no ha dado respuesta positiva en nuestra provincia y Guaymate no ha sido la excepción” Refirió la diputada Fernández.

La reacción de los residentes allí se dejó sentir con gran júbilo, dijeron sentirse agradecidos por los trabajos que se están realizando. “Teníamos muchos años esperando estos trabajos, esto se ponía aquí increíble con polvo y lodo y nos sentimos de maravilla porque ustedes nos están dando una mano amiga”, dijo.

El ministro informó además que, en el municipio de Villa Hermosa, el Ministerio trabaja en la construcción de 20 kilómetros de calles con sus respectivas aceras y contenes.

También que se intervendrán con asfaltado el sector Pica Piedra, encalichado sector km 6 y Juan Pablo Duarte 3 y con aceras y contenes, los sectores km 6 y Juan Pablo Duarte y que se trabajará en el asfaltado de la calle principal de Villa Progreso y las aceras y contenes sector Comajón.

Además, dijo que el asfaltado de las calles en los barrios es una inversión esencial para mejorar la calidad de vida de los residentes y promover el desarrollo local. Con calles pavimentadas, se reducirá el polvo y el lodo, lo que facilitará el tránsito vehicular y peatonal. Además, promoverá la seguridad vial al reducir los accidentes causados por calles en mal estado.