Los demócratas con un nuevo aire con victorias en un referéndum y en las elecciones en Nueva Jersey, Nueva York y Virginia. Lo necesitaban.

Fuerza del Pueblo incorporó otros dos pesos pesados a su estructura dirigencial: José Miguel Soto Jiménez y Pedro de Jesús Candelier.

La confrontación con el presidente Trump es un mal inicio para el electo alcalde de Nueva York. En la lucha lleva todas las de perder. ¿O no?

Si el tránsito es más fluido, es solo en las vías cuyas intercesiones no son operadas por la Digesett. El Intrant puede verificarlo.

Estados Unidos inició la deportación de venezolanos que perdieron la protección para permanecer en el territorio. Trump no juega.

Senasa vuelve a la picota con la multa de 1.8 millones de pesos que le ratificó el Consejo de la Seguridad Social. ¿Algo más?

Vladimir Putin sube la apuesta con Donald Trump. Dice que Rusia está preparada para probar armas nucleares. ¡Ampáranos Señor!

Al ritmo de la DGII en las recaudaciones, la reforma fiscal podrá resultar innecesaria. Significativo el incremento de los ingresos.