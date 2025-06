La senadora Bachillerato sin terminar no justifica negar oportunidades laborales, dice senadora. / @SenadoRD

Santo Domingo.– La senadora por la provincia Puerto Plata, Ginette Bournigal, denunció este martes en el Senado que ciudadanos están siendo excluidos de oportunidades laborales por no haber completado el bachillerato, lo que consideró como una práctica injusta y discriminatoria.

La legisladora oficialista afirmó conocer casos de personas a quienes se les ha negado un empleo por haber cursado solo hasta el segundo año del bachillerato.

«A una persona que tiene segundo curso del bachillerato no se le puede negar un empleo. Hay que revisar lo que se está haciendo con la Ley de Administración Pública, porque no es justo que se rechace a alguien por no tener un título de bachiller», sostuvo.

Bournigal hizo un llamado a revisar las normativas vigentes para garantizar mayor inclusión y oportunidades laborales para todos los ciudadanos, sin importar su nivel académico formal, siempre que cuenten con las competencias necesarias.

Reducción de salarios a exdirectores de distritos educativos

En otro orden, la senadora también se quejó por la supuesta rebaja salarial aplicada a exdirectores de distritos educativos tras ser relevados de sus cargos, situación que calificó de injusta e ilegal.

Una gran cantidad de exdirectores han denunciado que, al ser removidos de sus funciones, sus salarios fueron reducidos de manera considerable, agregó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la sesión de este martes en el Senado de la República.