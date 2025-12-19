Denuncian abuso policial: Modelos dominicanas relatan su experiencia

Cuatro modelos dominicanas denunciaron este viernes haber recibido un presunto maltrato de parte de agentes de la Policía Nacional.

En un video a través de redes sociales, Lineisy Montero, Melanie Pérez, Hiandra Martínez y Anyelina Rosa contaron su experiencia al encontrarse con miembros de la Policía al momento en que fueron detenidas mientras se transportaban en un vehículo de la plataforma Uber camino al hotel en el que se hospedaban en la Ciudad Colonial.

Las reconocidas modelos, quienes participaron el pasado miércoles en la celebración de los 60 años de la firma de moda del diseñador Oscar de la Renta, explicaron que a pesar de informarles que son modelos dominicanas residentes en el exterior, mostrarles sus pasaportes desde sus celulares y comunicarse con su manejador por vía telefónica, debido a que en el momento no portaban la cédula dominicana, se mantuvo un trato hostil y amenazas constantes de detección de parte de los agentes.

Además, indicaron haber recibido comentarios despectivos sobre su vestimenta y profesión.

Puedes leer: Modelos plus size desafían estereotipos de belleza en el RD Fashion Week 2025

En la publicación, las jóvenes hicieron un llamado de atención al presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful con el propósito de que se investigue lo ocurrido y se tomen las medidas de lugar para evitar hechos similares.