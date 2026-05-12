Santo Domingo.- Teleradio América emitió un comunicado oficial en el que rechazó de manera enérgica el incidente ocurrido recientemente entre los comunicadores Joseph Cáceres y Jesús Nova dentro de sus instalaciones.

La planta televisora, que opera a través de los canales 20, 42 y 79 de Claro, calificó como “inaceptable” cualquier manifestación de violencia física o verbal dentro de sus espacios, asegurando que este tipo de acciones individuales no representan los valores de respeto, tolerancia y profesionalismo que caracterizan a la empresa.

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El conflicto se produjo durante una grabación realizada en medio de una cena de reconocimiento a la artista Chabelly, luego de que Jesús Nova emitiera fuertes declaraciones sobre la falta de apoyo al arte y criticara a sectores de la comunicación dominicana.

Durante su intervención, Nova expresó que República Dominicana es un “país de hipócritas, mentirosos y gente estúpida”, además de afirmar que muchos comunicadores actúan motivados por intereses económicos. Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata de Joseph Cáceres, quien interpretó los comentarios como una posible referencia hacia Acroarte, situación que Nova negó.

El intercambio verbal entre ambos comunicadores subió de tono frente a varias personas presentes en el estudio, generando tensión durante la actividad.

Ante lo ocurrido, Teleradio América lamentó profundamente el episodio y ofreció disculpas públicas a su audiencia, patrocinadores y a la sociedad dominicana. Asimismo, reiteró que la empresa continuará promoviendo el debate de ideas de manera pacífica, plural y constructiva.

“El respeto y la convivencia son pilares fundamentales de nuestra línea institucional”, expresó la televisora en su comunicado difundido a la opinión pública y medios de comunicación.