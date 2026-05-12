Problemas técnicos en Spotify afectan a usuarios a nivel mundial

Madrid. – La plataforma de música en ‘streaming’, Spotify, está experimentando este martes fallos en el acceso a la aplicación, según señala la empresa y que también están siendo reportados por los usuarios.

«¡Somos conscientes de que la aplicación tiene algunos problemas en este momento y los estamos investigando!», indica la empresa en su cuenta de la red social X, sin dar más detalles.

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Los usuarios informan, asimismo, de dificultades a través de la web DownDetector, que sigue el rastro del mundial digital, en la que apuntan especialmente a problemas con la aplicación o la transmisión de audio.

La plataforma de música tiene problemas en el Reino Unido y Estados Unidos, aunque el número de informes empieza a disminuir.