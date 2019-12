El representante legal de la familia de la asesinada niña Carla Massiel denunció hoy que se ha desaparecido de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el expediente que involucra a Liliana Santana como supuesta cómplice en el crimen.

El abogado Plutarco Jáquez explicó que el expediente lleva nueve meses en la Suprema Corte y que ahora no aparece, por lo que cree que la imputada ha ejercido influencia para que lo desaparezcan.

Jáquez no entiende por que ese expediente fue llevado a la Alta Corte si la jurisdicción que corresponde es la del Tercer Tribunal de Las Caobas.

El 14 de junio del 2019, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo revocó el auto de no ha lugar que fue dictado a favor de Liliana Santana, contra quien los familiares de la niña asesinada Carla Massiel presentaron una acusación particular.

El tribunal con el voto particular del juez Manuel Hernández Victoria dictó auto de apertura a juicio en contra de la señora Santana para que en un juicio oral, público y contradictorio se determine su responsabilidad o no en el ilícito penal atribuido.

El tribunal integrado además por Marcia Raquel Polanco y Wendy Altagracia Valdez, adoptó la decisión tras acoger de manera total la acusación presentada en contra de Liliana Santana, hija del fallecido propietario de la clínica Integral, Hipólito Santana, por Diolandita Cabrera, a través de los abogados Plutarco Jáquez y Francisco Cordero.

La niña Carla Massiel desapareció el 25 de junio de 2015 en el sector Los García, de Pedro Brand, y su osamenta fue hallada el 16 agosto del año 2016.